В Госдуме призвали одинаково кормить школьников и депутатов

В России необходимо установить единые требования к питанию депутатов и школьников. Такое предложение замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева направила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Своё предложение Авксентьева объяснила тем, что сегодня учащиеся в школах и депутаты питаются очень по-разному. Причём рацион депутатов отличается разнообразием и сбалансированностью, в то время как качество блюд в школах сильно уступает — выбор там скудный, а продукты часто несвежие, подчеркнула парламентарий.

Сегодня в Госдуме специальная рабочая группа готовит единые требования к организации закупок продуктов для образовательных учреждений, контролю питания учащихся и воспитанников детсадов. Ориентироваться, по мнению автора инициативы, можно на правила, действующие в столовых госслужащих, включая представителей исполнительной и законодательной власти — требования для них должны быть едиными, подчеркнула она. В этом случае в интересах депутатов и чиновников будет стараться обеспечить школьников хорошим питанием, заключила парламентарий.

До этого в Приморском крае кухонная работница столовой заразила туберкулёзом 12 детей в школе. Как оказалось, её наняли, не запросив медицинскую книжку. При этом женщина имела инфекционные заболевания и знала об этом. Сотрудницу пищеблока и нанявшего её предпринимателя будут судить за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.