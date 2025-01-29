Глава МАГАТЭ посетит Россию

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в начале февраля посетит Россию. Об этом со ссылкой на источники в организации сообщает РИА Новости.

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« С о б и р а е т с я . В " Р о с а т о м " . П о З а п о р о ж с к о й А Э С . В р о д е к а к 6 - 7 ф е в р а л я , н о м о ж е т и п о м е н я т ь » , — р а с с к а з а л и с т о ч н и к , о т м е т и в , ч т о Г р о с с и в с т р е т и т с я с д и р е к т о р о м к о м п а н и и « Р о с а т о м » А л е к с е е м Л и х а ч е в ы м и о б с у д и т б е з о п а с н о с т ь З а п о р о ж с к о й а т о м н о й э л е к т р о с т а н ц и и ( А Э С ) .

Ранее администрация Запорожской АЭС заявила, что проинформирует инспекторов МАГАТЭ об атаках на объект украинских дронов.