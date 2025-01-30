Россию нельзя победить извне, проблемы в стране всегда возникали из-за и раскола и предательства.

Об этом в ходе пленарного заседания XIII Рождественских парламентских встреч заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости.

« К о г д а к н а м п р и х о д и л в р а г , м ы в с е с п л а ч и в а л и с ь . У н а с в с е п р о б л е м ы о т п р е д а т е л ь с т в а , о т р а с к о л а . О д н и м с л о в о м , к о г д а д ь я в о л и с к у ш а е т , и м ы п о д в е р г а е м с я э т о м у и с к у ш е н и ю » , — с к а з а л о н .

По словам Володина, все политические фракции Государственной думы, несмотря на разные программы, объединены верой в страну, любовью к ней и желанием сделать жизнь граждан лучше, а страну сильнее. Володин отметил, что существует три категории граждан: прихожане, прохожане и захожане. Он считает важным, чтобы было как можно больше прихожан, и чтобы «как можно больше людей верили».

« Н о э т о б у д е т , е с л и м ы с а м и с в а м и б у д е м в е р и т ь и д е л а т ь в с ё , ч т о б ы с в о и м п р и м е р о м п о к а з ы в а т ь , к а к д о л ж н о б ы т ь » , — п о д ч е р к н у л В о л о д и н .

Накануне Володин заявил, что предполагаемое участие бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена и бывшего госсекретаря страны Энтони Блинкена в обсуждении покушения на президента России Владимира Путина свидетельствует о том, что американское руководство состоит из бандитов.