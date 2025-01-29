Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перевод стрелок «Часов Судного дня» отражает напряженную ситуацию в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне, 28 января, стрелки «Часов Судного дня» были переведены на одну секунду ближе к полуночи. Эти часы представляют собой метафорический индикатор угрозы глобальной катастрофы. Проект был создан в 1947 году учеными-атомщиками.

Время в часах регулируется учеными в зависимости от текущей мировой ситуации. Если ученые сочтут, что угрозы для цивилизации возросли, стрелки переведут ближе к полуночи.

В конце января 2025 года часы показывают 23:58:31 - так близко к полуночи стрелки часов не были еще никогда. Профессор кафедры физики и астрономии Чикагского университета Дэниел Хольц объяснил, что ученые не видят позитивного прогресса в решении глобальных проблем, включая ядерную угрозу, изменение климата, биологические угрозы и использование искусственного интеллекта.

Песков заявил, что атмосфера в мире сейчас действительно напряженная. Он отметил, что количество замороженных и горячих конфликтов «зашкаливает».