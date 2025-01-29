Путин провел встречу с главой Дагестана Меликовым

Президент России Владимир Путин вернулся к работе в Москве после региональных поездок и провел рабочую встречу с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

На встрече обсуждались ключевые вопросы социально-экономического развития региона, сообщается на сайте Кремля.

Меликов доложил президенту, что по итогам 11 месяцев прошлого года промышленность в Дагестане выросла более чем на 6,5% а сельское хозяйство – более чем на 7%. Меликов отметил, что регион развивается вместе со всей страной, что отражается в положительной динамике.

Одним из важных достижений, по словам главы республики, стало повышение заработной платы. Он сообщил: «Заработная плата в среднем по экономике выросла на 15% и сегодня составляет более 40 тыс. рублей».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Напомним, во вторник глава государства посетил Самарскую область, в ходе визита он осмотрел новый предсерийный автомобиль «Лада Искра».