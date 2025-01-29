В Совфеде фиксируют подготовку Запада к вмешательству в выборы в Госдуму

Комиссия Совета Федерации фиксирует активную подготовку западных стран к организации попыток вмешательства в выборы в Государственную думу в 2026 году.

Об этом говорится в докладе комиссии, передает ТАСС.

« С Ш А и и х с а т е л л и т ы у ж е п р о и з в о д и л и т е с т о в ы е п о п ы т к и в м е ш а т е л ь с т в а в р о с с и й с к и е в ы б о р ы в 2 0 2 4 г о д у » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В Совфеде отметили, что попытки вмешательства в выборы осуществлялась при поддержке иноагентов.

Кроме того, в СФ подчеркнули, что страны НАТО предлагают россиянам гранты для проектов против РФ. Сенаторы отмечают, что зарубежные страны пытаются собрать персональные данные потенциальных кандидатов на вербовку.

Также в СФ заявили, что зарубежные спецслужбы через неправительственные организации (НПО) пытаются использовать национальный и религиозный факторы для дестабилизации политической ситуации в России.

Накануне в Генпрокуратуре заявили, что в России была признана нежелательной деятельность 205 иностранных и международных организаций.