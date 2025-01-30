Матвиенко посоветовала министру чаще ездить в регионы

Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко посоветовала одному министру чаще ездить в регионы России. Свое пожелание она выразила на пленарном заседании, ее речь привела журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале.

Матвиенко в ходе мероприятия обратилась к главе министерства труда и социальной защиты Антону Котякову. По мнению председателя высшей палаты парламента, тот больше посещает подведомственные ему учреждения.

Спикер Совфеда уверена, что реальную картину о происходящем в стране можно получить лишь в общении с рядовыми гражданами.

« К а к и е б ы с п р а в к и в а м у м н ы е н е п и с а л и , к а к и е б ы в ы с о в е щ а н и я в р е ж и м е в и д е о к о н ф е р е н ц и и н е п р о в о д и л и , о н и н у ж н ы д л я р а б о т ы . Н о т о л ь к о в р е г и о н . В у ч р е ж д е н и я , в с л у ж б у з а н я т о с т и , в с т р е ч и с л ю д ь м и , н а п р е д п р и я т и и и т а к д а л е е » , — з а я в и л а Матвиенко.

Также председатель призвала Котякова стать публичнее, чтобы у граждан лучше складывалось понимание действий правительства.

Ранее Матвиенко назвала исполнение задач послания президента России Владимира Путина приоритетом для сенаторов.