Матвиенко сообщила о встрече с Путиным

Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко, открывая заседание верхней палаты парламента, сообщила о встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Она рассказала, что доложила главе государства о предложениях по составу и функционалу Совфеда по демографической и семейной политике.

Матвиенко подчеркнула, что Совфед провел большую подготовительную работу по данным инициативам.

До этого сообщалось, что председатель Совфеда сравнила верхнюю палату парламента с суперкомпьютером.

Матвиенко пояснила, что Совет Федерации работает одновременно над комплексом государственных задач на высоком и профессиональном уровне.

Еще раньше она потребовала разъяснить российским регионам переход на клинические рекомендации и отреагировать на «гудящих» от недовольства врачей.