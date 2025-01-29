Депутат Рязанской облдумы уйдет с должности из-за скандала с сыном-бойцом СВО

Должность заместителя главы комитета по экологии и природопользованию покинет депутат Рязанской областной думы Татьяна Баринова — причиной стал скандал с ее сыном, который ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом стало известно в среду, 29 января.

Помимо этого, она попросила полностью остановить ее деятельность на профессиональной основе, за заработную плату. При этом Баринова останется депутатом.

Ранее ее сын, который оправился в зону СВО, попал в крупный скандал. Он занял деньги у многих сослуживцев, после чего отказался их возвращать. Все средства, которые он собрал за период нахождения на спецоперации, он отправлял на банковскую карту матери, передает Telegram-канал «Рязань. Вид сбоку».

До того появилась информация, что Константин Огиенко, бывший командующий 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, которому назначили восемь лет тюрьмы за покушение на получение взятки, не станет обжаловать приговор, поскольку он уже принял решение отправиться на СВО.