Захарова поздравила китайцев с Праздником Весны
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила китайцев с Праздником Весны (китайский Новый год). Соответствующий пост появился у нее в Telegram-канале.
Свое видеообращение Захарова записала с видом на Кремль и Красную площадь, где сегодня во второй раз стартовал фестиваль празднования китайского Нового года.
«Дорогие китайские друзья! Всем привет! Поздравляю всех с Праздником Весны! Я желаю вам счастья, исполнения всех желаний, крепкого здоровья! Пусть в 2025 году Змея принесет в ваш дом счастье и благополучие, и сбудутся все мечты! Всем спасибо!» — написала она.
Также свое поздравление Захарова опубликовала на китайском языке.