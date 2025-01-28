Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила китайцев с Праздником Весны (китайский Новый год). Соответствующий пост появился у нее в Telegram-канале.

Свое видеообращение Захарова записала с видом на Кремль и Красную площадь, где сегодня во второй раз стартовал фестиваль празднования китайского Нового года.

« Д о р о г и е к и т а й с к и е д р у з ь я ! В с е м п р и в е т ! П о з д р а в л я ю в с е х с П р а з д н и к о м В е с н ы ! Я ж е л а ю в а м с ч а с т ь я , и с п о л н е н и я в с е х ж е л а н и й , к р е п к о г о з д о р о в ь я ! П у с т ь в 2 0 2 5 г о д у З м е я п р и н е с е т в в а ш д о м с ч а с т ь е и б л а г о п о л у ч и е , и с б у д у т с я в с е м е ч т ы ! В с е м с п а с и б о ! » — н а п и с а л а о н а .

Также свое поздравление Захарова опубликовала на китайском языке.