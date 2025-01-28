Сенатор Некрасов досрочно сложил полномочия

Сенатор Александр Некрасов досрочно слагает полномочия по собственному желанию, об этом рассказал глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, сенатор от исполнительного органа госвласти Архангельской области решил сложить полномочия. Тимченко добавил, что Совфед рассмотрит этот вопрос в среду, 29 января.

«Некрасов написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию», — отметил он.

Ранее сенатор Совфеда от Белгородской области и экс-глава региона Евгений Савченко досрочно покинул свой пост по собственному желанию.