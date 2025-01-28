Путин рассказал о полномочиях президента Украины после их окончания

После окончания срока полномочий украинского президента его функции передаются председателю Верховной Рады, заявил российский лидер Владимир Путин, передает телеканал «Россия 1».

Путин рассказал о полномочиях президента Украины после их окончания
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«У президента только пять лет срок. Все, больше ничего. Дальше его полномочия передаются председателю Рады», — рассказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине.

В 2022 году Зеленский отказался вести переговоры с РФ, пока ее президентом является Владимир Путин. При этом политик подчеркнул, что готов разговаривать, но с другим российским лидером.

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