Путин рассказал о полномочиях президента Украины после их окончания

После окончания срока полномочий украинского президента его функции передаются председателю Верховной Рады, заявил российский лидер Владимир Путин, передает телеканал «Россия 1».

« У п р е з и д е н т а т о л ь к о п я т ь л е т с р о к . В с е , б о л ь ш е н и ч е г о . Д а л ь ш е е г о п о л н о м о ч и я п е р е д а ю т с я п р е д с е д а т е л ю Рады», — рассказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине.

В 2022 году Зеленский отказался вести переговоры с РФ, пока ее президентом является Владимир Путин. При этом политик подчеркнул, что готов разговаривать, но с другим российским лидером.