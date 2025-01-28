Путин объяснил вывод войск из-под Киева в 2022 году

В рамках переговорного процесса с Украиной в 2022 году Россия понимала, что может быть обманута, но отвела войска от Киева во избежание кровопролития и эскалации конфликта. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Видео размещено в его Telegram-канале.

По словам Путина, к нему обратились лидеры некоторых европейских стран и заявили, что Украина не может подписать мирный договор «с пистолетом у виска». Президент отметил, что после этого было предложено отвести войска от Киева.

« И с х о д я и з с о о б р а ж е н и й н е д о п у щ е н и я к р о в о п р о л и т и я с е р ь е з н о г о , в о й н ы к а к о й - т о с е р ь е з н о й , м ы в с е - т а к и н а э т о с о г л а с и л и с ь и в к о н ц е м а р т а н а ч а л и в ы в о д в о й с к и з - п о д Киева», — сказал он.

Российский лидер также заявил, что переговоры России с Украиной начались сразу после начала специальной военной операции в 2022 году. По словам политика, Украина согласилась на проведение переговоров уже в конце февраля 2022 год.