Путин назвал условия завершения СВО
Специальная военная операция завершится через 1,5–2 месяца, если у Украины закончатся спонсорские деньги и патроны, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.
Российский лидер отметил, что ранее посылал сигналы бывшему президенту США Джо Байдену по мирному урегулированию украинского конфликта.
«Если есть желание у их [Украины] западных спонсоров добиться мира, путь очень простой. Я когда-то и Байдену тоже посылал соответствующие сигналы», — уточнил Путин.
Глава России напомнил, что переговоры с Киевом начались весной 2022 года.
Путин уточнил, что Москва предложила украинской стороне «уйти» из ДНР и ЛНР. Он добавил, что в этом случае боевых действий бы не было.