Специальная военная операция завершится через 1,5–2 месяца, если у Украины закончатся спонсорские деньги и патроны, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер отметил, что ранее посылал сигналы бывшему президенту США Джо Байдену по мирному урегулированию украинского конфликта.

« Е с л и е с т ь ж е л а н и е у и х [ У к р а и н ы ] з а п а д н ы х с п о н с о р о в д о б и т ь с я м и р а , п у т ь о ч е н ь п р о с т о й . Я к о г д а - т о и Б а й д е н у т о ж е п о с ы л а л с о о т в е т с т в у ю щ и е с и г н а л ы » , — у т о ч н и л П у т и н .

Глава России напомнил, что переговоры с Киевом начались весной 2022 года.

Путин уточнил, что Москва предложила украинской стороне «уйти» из ДНР и ЛНР. Он добавил, что в этом случае боевых действий бы не было.