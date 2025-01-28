Путин призвал не допустить ни одного промаха в подписании документов с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину призвал не допустить ни одного промаха в подписании документов с Украиной.

« З д е с ь н е м о ж е т б ы т ь н и о д н о г о п р о м а х а , н и о д н о й ш е р о х о в а т о с т и » , — п о д ч е р к н у л глава государства.

Он отметил, что все моменты в вопросе окончательного подписания документов должны быть отточены.

Ранее Путин заявил, что специальная операция на Украине закончится через полтора-два месяца при условии, если закончатся спонсорские деньги и патроны. Он также отметил, что суверенитет Украины на данный момент «практически равен нулю».