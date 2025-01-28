Путин: Москва изначально предлагала Киеву «уйти» из ЛНР и ДНР
Переговоры России и Украины начались сразу после начала СВО. Москва изначально предлагала Киеву «уйти» из ЛНР и ДНР, и тогда боевых действий бы не было, заявил президент Владимир Путин.
«Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему: «Люди в ЛНР и ДНР не хотят быть в составе Украины, уходите оттуда, и всё, на этом всё закончится, никаких боевых действий, никакой войны». Нет, «будем воевать»... Тем не менее, на переговоры сразу же согласились», — сказал глава государства в интервью журналистку ВГТРК Павлу Зарубину.
Президент напомнил, что сначала переговоры проходили в Белоруссии, а затем — в Стамбуле.