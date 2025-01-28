Путин: Москва изначально предлагала Киеву «уйти» из ЛНР и ДНР

Переговоры России и Украины начались сразу после начала СВО. Москва изначально предлагала Киеву «уйти» из ЛНР и ДНР, и тогда боевых действий бы не было, заявил президент Владимир Путин.

« И з н а ч а л ь н о м ы с к а з а л и у к р а и н с к о м у р у к о в о д с т в у т о г д а ш н е м у : « Л ю д и в Л Н Р и Д Н Р н е х о т я т б ы т ь в с о с т а в е У к р а и н ы , у х о д и т е о т т у д а , и в с ё , н а э т о м в с ё з а к о н ч и т с я , н и к а к и х б о е в ы х д е й с т в и й , н и к а к о й в о й н ы » . Н е т , « б у д е м в о е в а т ь » . . . Т е м н е м е н е е , н а п е р е г о в о р ы с р а з у ж е с о г л а с и л и с ь » , — с к а з а л г л а в а г о с у д а р с т в а в и н т е р в ь ю ж у р н а л и с т к у В Г Т Р К П а в л у З а р у б и н у .

Президент напомнил, что сначала переговоры проходили в Белоруссии, а затем — в Стамбуле.