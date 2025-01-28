Гренландия могла бы войти в состав России и стать новой республикой. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов, чьи слова приводит «Газета.ru».

Он напомнил о высказывании президента США Дональда Трампа, что Канада является беднейшей и нищей провинцией Америки. При этом, подчеркнул парламентарий, Соединенные Штаты находятся в глубоком экономическом и политическом кризисе.

« Т о е с т ь Р о с с и я я в л я е т с я е д и н с т в е н н ы м н о р м а л ь н ы м г о с у д а р с т в о м с у с т о й ч и в о й э к о н о м и к о й и п о л и т и ч е с к о й с и с т е м о й , к о т о р о е м о ж е т п о д д е р ж а т ь н а ш о б щ и й э т н о с . Э т н о с , к о т о р ы й ж и в е т и в Р о с с и и , и в Г р е н л а н д и и . Э т о т э т н о с н а з ы в а е т с я " и н у и т ы " и л и " э с к и м о с ы " , к а к у н а с п р и н я т о » , — с к а з а л о н .

Депутат считает, что, так как коренной народ Гренландии и России говорят на диалекте одного языка, то Москва могла бы выступить защитить этот народ и сохранить его культуру.

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Милонов предложил острову войти в состав России в качестве, например, Гренландской народной республики. После чего субъект получит поддержку и необходимую защиту.