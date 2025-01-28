В Совфеде высмеяли планы Франции отправить войска в Гренландию

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял планы Франции по потенциальной отправке войск в Гренландию в ответ на угрозы со стороны США. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

" П о л а г а ю , в о - п е р в ы х , ч т о э т о о б ы ч н а я д л я М а к р о н а б о л т о в н я . В о - в т о р ы х , е с л и в д р у г в П а р и ж е р е ш и л и п о т я г а т ь с я с С Ш А , т а м п л о х о п о н и м а ю т с о о т н о ш е н и е с и л , и д л я М а к р о н а э т о з а к о н ч и т с я н е в а ж н о . В р я д л и Трамп стерпит такую фронду. И, в-третьих, не переоценивает ли Макрон свои силы? То на Украину войска против России, то в Гренландию войска против Америки... Пупок не развяжется?" - написал Пушков.

До этого министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция начала обсуждать с Данией возможность отправки войск в Гренландию в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа забрать остров. Он напомнил о суверенности европейских границ и отметил, что никто не имеет права их нарушать.

При этом Барро выразил сомнение в том, что США действительно вторгнутся в Гренландию.