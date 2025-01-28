Нарышкин предложил историкам обсудить права на украинские земли
Председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предложил экспертам РИО при участии историков из других стран обсудить вопрос о правах на украинские земли. Его слова приводит ТАСС.
У Нарышкина спросили, возможен ли в будущем раздел украинской территории разными странами. Он назвал данный вопрос «серьезным» и имеющим «очень глубокую предысторию».
«Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем. И попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии», — добавил Нарышкин.
Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев не исключил, что в 2025 году Украина перестанет существовать как государство.