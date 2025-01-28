Нарышкин предложил историкам обсудить права на украинские земли

Председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предложил экспертам РИО при участии историков из других стран обсудить вопрос о правах на украинские земли. Его слова приводит ТАСС.

У Нарышкина спросили, возможен ли в будущем раздел украинской территории разными странами. Он назвал данный вопрос «серьезным» и имеющим «очень глубокую предысторию».

« Я к а к р а з с к о л л е г а м и - и с т о р и к а м и в Р о с с и й с к о м и с т о р и ч е с к о м о б щ е с т в е п р е д л о ж и л о б с у д и т ь в о т э т у т е м у , н о с и с т о р и ч е с к о й т о ч к и з р е н и я . И м ы о б я з а т е л ь н о э т о с д е л а е м . И п о п р о б у е м п р и г л а с и т ь и с т о р и к о в и з д р у г и х с т р а н , и з П о л ь ш и , и з В е н г р и и , и з С л о в а к и и » , — д о б а в и л Н а р ы ш к и н .

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев не исключил, что в 2025 году Украина перестанет существовать как государство.