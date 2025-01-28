В Госдуме объяснили, почему хотят запретить вейпы, а не сигареты

Депутаты Госдумы хотят полностью запретить вейпы в России, потому что только так можно обезопасить детей и подростков, — об этом заявил «Газете.Ru» глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Сигарет запрет не коснется, потому что подрастающее поколение практически их не курит, считает депутат.

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« П о ч е м у т о л ь к о в е й п ы ? П о т о м у ч т о м ы б е с п о к о и м с я п р е ж д е в с е г о о н а ш е й м о л о д е ж и . О п о д р о с т к а х , о ш к о л ь н и к а х , к о т о р ы е с е й ч а с п р а к т и ч е с к и н а 1 0 0 % у п о т р е б л я ю т в е й п ы и в с е у с т р о й с т в а , ч т о с э т и м с в я з а н ы . Э т о э п и д е м и я , к о т о р а я з а х в а т и л а д е т е й . Н а ш а м е р а я в л я е т с я е д и н с т в е н н ы м в о з м о ж н ы м р е ш е н и е м , ч т о б ы о г р а д и т ь д е т е й о т э т о й з а р а з ы . Э ф ф е к т ы о т к у р е н и я в е й п о в в н е к о т о р ы х с л у ч а я х г о р а з д о х у ж е , ч е м о т к у р е н и я с и г а р е т . С и г а р е т ы д е т и н е к у р я т , а е с л и к у р я т , т о о ч е н ь р е д к о . П л ю с о т с и г а р е т п а х н е т , и э т о л е г к о р о д и т е л я м и и у ч и т е л я м и в ы я в л я е т с я . И н е т а к п р о с т о с и г а р е т о й з а д ы м и т ь , п о т о м у ч т о в е з д е д а т ч и к и д ы м а в ш к о л а х и т а к д а л е е . А с в е й п а м и т а к н е п р о х о д и т . Е щ е н е и з в е с т н о , к а к в е й п ы д е й с т в у ю т н а р е п р о д у к т и в н у ю с и с т е м у . К а к п о т о м э т и д е в о ч к и , к о т о р ы е к у р я т ц е л ы м и д н я м и н а п е р е м е н а х , б у д у т р о ж а т ь д е т е й . Н а ш а з а д а ч а е щ е и о б е с п е ч и т ь в о с п р о и з в о д с т в о н а ш е г о н а с е л е н и я » , — с к а з а л Л е о н о в .

Депутат отметил, что законопроект, скорее всего, будет принят единогласно. Всупить в силу он может с 1 сентября этого года или в начале 2026 года.

« Е с т ь к о л л е г и а л ь н о е р е ш е н и е , ч т о м ы б у д е м р а з р а б а т ы в а т ь м е ж ф р а к ц и о н н ы й з а к о н о п р о е к т . Е с л и о н б у д е т м е ж ф р а к ц и о н н ы й , т о в е р о я т н о с т ь т о г о , ч т о о н б у д е т п р и н я т е д и н о г л а с н о , п о ч т и с т о п р о ц е н т н а я . Я д у м а ю , ч т о е с л и о н б у д е т п р и н я т , т о д о л ж е н б у д е т в с т у п и т ь в с и л у л и б о с 1 с е н т я б р я э т о г о г о д а — э т о с а м ы й р а н н и й , н а в е р н о е , с р о к , к о т о р ы й м о ж е т б ы т ь — л и б о с 1 я н в а р я 2 0 2 6 г о д а . Ч т о б ы и б и з н е с м о г а д а п т и р о в а т ь с я , и б ы л и п р и н я т ы с о о т в е т с т в у ю щ и е н о р м а т и в н ы е а к т ы п р а в и т е л ь с т в а , в е д о м с т в е н н ы е а к т ы » , — з а к л ю ч и л о н .

До этого сообщалось, что обновленная версия межфракционного законопроекта о полном запрете продажи вейпов вскоре будет внесена на рассмотрение парламента. Инициативу о запрете оборота вейпов в России поддержал Роспотребнадзор. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что все фракции также поддерживают запрет вейпов в РФ.