В Госдуме объяснили, почему хотят запретить вейпы, а не сигареты

Депутаты Госдумы хотят полностью запретить вейпы в России, потому что только так можно обезопасить детей и подростков, — об этом заявил «Газете.Ru» глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Сигарет запрет не коснется, потому что подрастающее поколение практически их не курит, считает депутат.

В Госдуме объяснили, почему хотят запретить вейпы, а не сигареты
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«Почему только вейпы? Потому что мы беспокоимся прежде всего о нашей молодежи. О подростках, о школьниках, которые сейчас практически на 100% употребляют вейпы и все устройства, что с этим связаны. Это эпидемия, которая захватила детей. Наша мера является единственным возможным решением, чтобы оградить детей от этой заразы. Эффекты от курения вейпов в некоторых случаях гораздо хуже, чем от курения сигарет. Сигареты дети не курят, а если курят, то очень редко. Плюс от сигарет пахнет, и это легко родителями и учителями выявляется. И не так просто сигаретой задымить, потому что везде датчики дыма в школах и так далее. А с вейпами так не проходит. Еще неизвестно, как вейпы действуют на репродуктивную систему. Как потом эти девочки, которые курят целыми днями на переменах, будут рожать детей. Наша задача еще и обеспечить воспроизводство нашего населения», сказал Леонов.

Депутат отметил, что законопроект, скорее всего, будет принят единогласно. Всупить в силу он может с 1 сентября этого года или в начале 2026 года.

«Есть коллегиальное решение, что мы будем разрабатывать межфракционный законопроект. Если он будет межфракционный, то вероятность того, что он будет принят единогласно, почти стопроцентная. Я думаю, что если он будет принят, то должен будет вступить в силу либо с 1 сентября этого года это самый ранний, наверное, срок, который может быть либо с 1 января 2026 года. Чтобы и бизнес мог адаптироваться, и были приняты соответствующие нормативные акты правительства, ведомственные акты», заключил он.

До этого сообщалось, что обновленная версия межфракционного законопроекта о полном запрете продажи вейпов вскоре будет внесена на рассмотрение парламента. Инициативу о запрете оборота вейпов в России поддержал Роспотребнадзор. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что все фракции также поддерживают запрет вейпов в РФ.

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