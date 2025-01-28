МВД: РФ стали массово отказывать в экстрадициях

Отказы в экстрадициях преступников в Россию со стороны других стран стали носить массовый характер. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на встрече с министром юстиции и внутренних дел Монголии Оюунсайханы Алтангэрэлом.
"Искусственно нагнетаемая политическая повестка зачастую является сиюминутной и лишь создает благоприятную почву для криминала. Это касается в том числе и ситуации, складывающейся в сфере экстрадиции преступников. Если ранее отказы зарубежных партнеров по запросам российской стороны были единичными и объективными, то теперь они политически мотивированы и приобрели массовый характер", - написала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале, комментируя встречу.
Вместе с тем совместная работа с монгольскими коллегами в рамках Интерпола не подвержена таким негативным моментам.
"В этой связи Владимир Колокольцев поблагодарил Оюунсайханы Алтангэрэла за оперативную организацию выдачи с территории Монголии разыскиваемой российскими правоохранительными органами гражданки России. Она обвиняется в не менее чем 100 фактах мошенничества при получении социальных выплат", - говорится в сообщении.
В ходе встречи также была отмечена важность постоянных контактов приграничных территориальных органов внутренних дел и полиции.