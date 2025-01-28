МВД: РФ стали массово отказывать в экстрадициях

Отказы в экстрадициях преступников в Россию со стороны других стран стали носить массовый характер. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на встрече с министром юстиции и внутренних дел Монголии Оюунсайханы Алтангэрэлом.

" И с к у с с т в е н н о н а г н е т а е м а я п о л и т и ч е с к а я п о в е с т к а з а ч а с т у ю я в л я е т с я с и ю м и н у т н о й и л и ш ь с о з д а е т б л а г о п р и я т н у ю п о ч в у д л я к р и м и н а л а . Э т о к а с а е т с я в т о м ч и с л е и с и т у а ц и и , с к л а д ы в а ю щ е й с я в с ф е р е э к с т р а д и ц и и п р е с т у п н и к о в . Е с л и р а н е е о т к а з ы з а р у б е ж н ы х п а р т н е р о в п о з а п р о с а м р о с с и й с к о й с т о р о н ы б ы л и е д и н и ч н ы м и и о б ъ е к т и в н ы м и , т о т е п е р ь о н и п о л и т и ч е с к и м о т и в и р о в а н ы и п р и о б р е л и м а с с о в ы й х а р а к т е р " , - н а п и с а л а о ф и ц и а л ь н ы й п р е д с т а в и т е л ь МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале, комментируя встречу.

Вместе с тем совместная работа с монгольскими коллегами в рамках Интерпола не подвержена таким негативным моментам.

" В э т о й с в я з и Владимир Колокольцев поблагодарил Оюунсайханы Алтангэрэла за оперативную организацию выдачи с территории Монголии разыскиваемой российскими правоохранительными органами гражданки России. Она обвиняется в не менее чем 100 фактах мошенничества при получении социальных выплат", - говорится в сообщении.

В ходе встречи также была отмечена важность постоянных контактов приграничных территориальных органов внутренних дел и полиции.