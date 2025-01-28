Госдума одобрила запрет на навязывание допуслуг покупателям

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете навязывать покупателям дополнительные платные товары и услуги. Об этом сообщается на сайте Государственной думы.

Предполагается, что продажа дополнительных товаров и услуг за отдельную плату будет осуществляться только с согласия потребителя.

Кроме того, будет исключено проставление автоматических отметок о согласии на приобретение платных услуг. При списании денежных средств можно будет потребовать их возврата.

« В а ж н о с д е л а т ь в с ё , ч т о б ы з а щ и т и т ь г р а ж д а н о т и з л и ш н и х т р а т , з а к л ю ч е н и я д о г о в о р о в н а н е в ы г о д н ы х д л я н и х у с л о в и я х , м а н и п у л и р о в а н и я , а в о т д е л ь н ы х с л у ч а я х — у г р о з и ш а н т а ж а » , — о т м е т и л п р е д с е д а т е л ь Г о с д у м ы В я ч е с л а в В о л о д и н .

Ранее сообщалось, что законопроект о защите от навязывания гражданам дополнительных платных товаров и услуг готовится к рассмотрению в Госдуме.