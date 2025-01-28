Госдума одобрила запрет на навязывание допуслуг покупателям
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете навязывать покупателям дополнительные платные товары и услуги. Об этом сообщается на сайте Государственной думы.
Предполагается, что продажа дополнительных товаров и услуг за отдельную плату будет осуществляться только с согласия потребителя.
Кроме того, будет исключено проставление автоматических отметок о согласии на приобретение платных услуг. При списании денежных средств можно будет потребовать их возврата.
«Важно сделать всё, чтобы защитить граждан от излишних трат, заключения договоров на невыгодных для них условиях, манипулирования, а в отдельных случаях — угроз и шантажа», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее сообщалось, что законопроект о защите от навязывания гражданам дополнительных платных товаров и услуг готовится к рассмотрению в Госдуме.