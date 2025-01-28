Захарова назвала приостановку обучения украинских медиков в Латвии словом на букву «п»
Латвия демонстрирует полную зависимость от Вашингтона, приостанавливая обучение украинских медработников на фоне подписанного президентом США Дональдом Трампом указа о заморозке помощи. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В свой первый день на посту президента США Трамп подписал указ, приостанавливающий все программы иностранной помощи на 90 дней. Эти меры коснулись и помощи Украине. После чего Латвийский Национальный реабилитационный центр «Вайвари» приостановил обучение украинских медиков.
«Какое-то слово крутится в голове на букву «п», точно характеризующее ситуацию. Вспомнила! Принципиальность. Вопрос к латвийскому режиму: вы независимость обрели, чтобы впасть в рабство?» - поинтересовалась Мария Захарова.
Напомним, что ранее Служба гражданства и иммиграции США также официально объявила на своем сайте о приостановке программы для беженцев с Украины. При этом по состоянию на сентябрь 2023 года в рамках этой программы в страну въехало более 150 000 украинцев.