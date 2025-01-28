Латвия демонстрирует полную зависимость от Вашингтона, приостанавливая обучение украинских медработников на фоне подписанного президентом США Дональдом Трампом указа о заморозке помощи. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В свой первый день на посту президента США Трамп подписал указ, приостанавливающий все программы иностранной помощи на 90 дней. Эти меры коснулись и помощи Украине. После чего Латвийский Национальный реабилитационный центр «Вайвари» приостановил обучение украинских медиков.

« К а к о е - т о с л о в о к р у т и т с я в г о л о в е н а б у к в у « п » , т о ч н о х а р а к т е р и з у ю щ е е с и т у а ц и ю . В с п о м н и л а ! П р и н ц и п и а л ь н о с т ь . В о п р о с к л а т в и й с к о м у р е ж и м у : в ы н е з а в и с и м о с т ь о б р е л и , ч т о б ы в п а с т ь в р а б с т в о ? » - п о и н т е р е с о в а л а с ь М а р и я З а х а р о в а .

Напомним, что ранее Служба гражданства и иммиграции США также официально объявила на своем сайте о приостановке программы для беженцев с Украины. При этом по состоянию на сентябрь 2023 года в рамках этой программы в страну въехало более 150 000 украинцев.