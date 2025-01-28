Захарова: Латвия свернула помощь Киеву вслед за США

Рига демонстрирует полную зависимость от Вашингтона, приостанавливая обучение украинских медработников вслед за указом американского президента Дональда Трампа о заморозке помощи, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

" В Л а т в и и п р и о с т а н а в л и в а ю т о б у ч е н и е у к р а и н с к и х м е д и к о в и з - з а у к а з а Т р а м п а о з а м о р о з к е п о м о щ и и н о с т р а н н ы м г о с у д а р с т в а м . К а к о е - т о с л о в о к р у т и т с я в г о л о в е н а б у к в у П , т о ч н о х а р а к т е р и з у ю щ е е с и т у а ц и ю . В с п о м н и л а ! П р и н ц и п и а л ь н о с т ь . В о п р о с к л а т в и й с к о м у р е ж и м у : в ы н е з а в и с и м о с т ь о б р е л и , ч т о б ы в п а с т ь в р а б с т в о ? " - н а п и с а л а д и п л о м а т в с в о е м Telegram-канале.

Ранее латвийский реабилитационный центр "Вайвари" приостановил обучение украинских медицинских работников после решения президента США Дональда Трампа заморозить на 90 дней программы помощи иностранным государствам. По информации гостелерадио LSM, на базе "Вайвари" латвийские специалисты обменивались опытом с украинскими коллегами в вопросе оказания помощи пострадавшим в ходе боевых действий. Финансированием проекта занимался Вашингтон.