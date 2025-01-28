Российские чиновники приехали в Сирию впервые после падения Асада

Российская делегация прибыла в Сирию, самолет с россиянами приземлился в Дамаске, передает «РИА Новости».

В страну приехали замминистра иностранных дел Михаил Богданов и спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврьнтьев. Это стало первым официальным визитом российских чиновников в страну после падения режима Башара Асада.

На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к конструктивному диалогу с новыми сирийскими властями по всем аспектам. По его словам, это, в том числе, касается и находящихся в республике российских военных баз, которые могут стать гуманитарными хабами.