Раскритикованная Хинштейном чиновница подала в отставку

Временно исполняющая обязанности министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял покинула свою должность. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

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Отмечается, что чиновница написала заявление на увольнение по собственному желанию еще в понедельник, 27 января. Ее должность займет врио замглавы ведомства Александр Потанин.

Напомним, что ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн раскритиковал Мусьял за отдых в Индии. Он отмечал, что формально она не должна была согласовывать свой выезд за пределы страны, однако «в текущей ситуации выезд без уведомления быть не может». После Хинштейн обязал местных чиновников уведомлять вышестоящее руководство о своих заграничных поездках.