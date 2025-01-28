Песков: Спецслужбы РФ изучат детали задержания судна с российским экипажем
В Кремле не знают о деталях инцидента с задержанием испанскими и американскими спецслужбами у берегов Португалии судна с российским экипажем Baltic Summer. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские спецслужбы изучат этот случай.
"Здесь нужно обращаться в министерство иностранных дел или в министерство транспорта, были ли основания для такого задержания, или это было задержание без основания на то. Соответственно, наши службы, безусловно, будут этот инцидент изучать", - сказал он.
Напомним, что ранее стало известно, что военно-морские силы Испании совместно с ФБР задержали контейнеровоз Baltic Summer под багамским флагом у берегов Португалии.