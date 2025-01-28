Песков: Спецслужбы РФ изучат детали задержания судна с российским экипажем

В Кремле не знают о деталях инцидента с задержанием испанскими и американскими спецслужбами у берегов Португалии судна с российским экипажем Baltic Summer. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские спецслужбы изучат этот случай.

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" З д е с ь н у ж н о о б р а щ а т ь с я в м и н и с т е р с т в о и н о с т р а н н ы х д е л и л и в м и н и с т е р с т в о т р а н с п о р т а , б ы л и л и о с н о в а н и я д л я т а к о г о з а д е р ж а н и я , и л и э т о б ы л о з а д е р ж а н и е б е з о с н о в а н и я н а т о . С о о т в е т с т в е н н о , н а ш и с л у ж б ы , б е з у с л о в н о , б у д у т э т о т и н ц и д е н т и з у ч а т ь " , - с к а з а л о н .

Напомним, что ранее стало известно, что военно-морские силы Испании совместно с ФБР задержали контейнеровоз Baltic Summer под багамским флагом у берегов Португалии.