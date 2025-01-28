Лавров назвал Азуле соучастницей "информационной войны против правды"

Отказ генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле от соблюдения мандата по ситуации с российскими журналистами делает ее соучастницей "информационной войны против правды".

Лавров назвал гендиректора ЮНЕСКО соучастницей информационной войны
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Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

"Отказ госпожи Азуле от соблюдения данного ей мандата в части, касающейся безопасности журналистов, отказ от осуждения их убийств делает ее, по сути дела, соучастницей информационной войны, а может быть, и не только информационной, против нашей страны, по большому счету войны против правды", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ назвал "весьма симптоматичным" то, что многие страны мирового большинства имеют схожий набор претензий к секретариату ЮНЕСКО и лично к генеральному директору этой международной организации "за многолетнее манкирование своим долгом, за замалчивание фактов в отношении стран, о которых идет речь, подтасовку фактов и попустительство распространению по большому счету лживой информации".

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"Секретариат [ЮНЕСКО], по сути дела, самоустранился от постоянных нарушений Францией ее обязательств как страны - хозяйки штаб-квартиры [организации], никак не реагирует на создание Парижем искусственных препятствий для выдачи виз российским сотрудникам, которые командируются на мероприятия ЮНЕСКО", - добавил он.

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