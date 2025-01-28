Лавров назвал гендиректора ЮНЕСКО соучастницей информационной войны

Отказ генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле от соблюдения мандата по ситуации с российскими журналистами делает ее соучастницей "информационной войны против правды".

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

" О т к а з г о с п о ж и А з у л е о т с о б л ю д е н и я д а н н о г о е й м а н д а т а в ч а с т и , к а с а ю щ е й с я б е з о п а с н о с т и ж у р н а л и с т о в , о т к а з о т о с у ж д е н и я и х у б и й с т в д е л а е т е е , п о с у т и д е л а , с о у ч а с т н и ц е й и н ф о р м а ц и о н н о й в о й н ы , а м о ж е т б ы т ь , и н е т о л ь к о и н ф о р м а ц и о н н о й , п р о т и в н а ш е й с т р а н ы , п о б о л ь ш о м у с ч е т у в о й н ы п р о т и в п р а в д ы " , - о т м е т и л Лавров.

Глава МИД РФ назвал "весьма симптоматичным" то, что многие страны мирового большинства имеют схожий набор претензий к секретариату ЮНЕСКО и лично к генеральному директору этой международной организации "за многолетнее манкирование своим долгом, за замалчивание фактов в отношении стран, о которых идет речь, подтасовку фактов и попустительство распространению по большому счету лживой информации".

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