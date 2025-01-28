Лавров назвал гендиректора ЮНЕСКО соучастницей информационной войны

Лавров назвал Азуле соучастницей "информационной войны против правды"
Отказ генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле от соблюдения мандата по ситуации с российскими журналистами делает ее соучастницей "информационной войны против правды".
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
"Отказ госпожи Азуле от соблюдения данного ей мандата в части, касающейся безопасности журналистов, отказ от осуждения их убийств делает ее, по сути дела, соучастницей информационной войны, а может быть, и не только информационной, против нашей страны, по большому счету войны против правды", - отметил Лавров.
Глава МИД РФ назвал "весьма симптоматичным" то, что многие страны мирового большинства имеют схожий набор претензий к секретариату ЮНЕСКО и лично к генеральному директору этой международной организации "за многолетнее манкирование своим долгом, за замалчивание фактов в отношении стран, о которых идет речь, подтасовку фактов и попустительство распространению по большому счету лживой информации".
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"Секретариат [ЮНЕСКО], по сути дела, самоустранился от постоянных нарушений Францией ее обязательств как страны - хозяйки штаб-квартиры [организации], никак не реагирует на создание Парижем искусственных препятствий для выдачи виз российским сотрудникам, которые командируются на мероприятия ЮНЕСКО", - добавил он.