Глава администрации Ростова-на-Дону написал заявление об уходе

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщил представитель городской думы.
Ранее в СМИ появилась информация о рассмотрении депутатами гордумы Ростова-на-Дону вопроса об отставке Логвиненко на заседании 28 января, в частности, видео с повесткой заседания в своих соцсетях выкладывала депутат Наталья Оськина. В пресс-службе гордумы и администрации города ранее информацию не комментировали.
"Логвиненко написал заявление по собственному желанию. Сейчас пока идет заседание гордумы, он остается исполняющим обязанности главы администрации. В ходе заседания будет рассмотрен вопрос об отставке", - сказал собеседник агентства.
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Логвиненко был назначен на должность главы администрации Ростова-на-Дону в октябре 2019 года решением городской думы, в октябре 2021 года депутаты продлили его полномочия. На ежегодной пресс-конференции 14 января 2025 года он опровергал информацию о своей отставке.