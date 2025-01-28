Глава администрации Ростова-на-Дону написал заявление об уходе

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщил представитель городской думы.

Ранее в СМИ появилась информация о рассмотрении депутатами гордумы Ростова-на-Дону вопроса об отставке Логвиненко на заседании 28 января, в частности, видео с повесткой заседания в своих соцсетях выкладывала депутат Наталья Оськина. В пресс-службе гордумы и администрации города ранее информацию не комментировали.

" Л о г в и н е н к о н а п и с а л з а я в л е н и е п о с о б с т в е н н о м у ж е л а н и ю . С е й ч а с п о к а и д е т з а с е д а н и е г о р д у м ы , о н о с т а е т с я и с п о л н я ю щ и м о б я з а н н о с т и г л а в ы а д м и н и с т р а ц и и . В х о д е з а с е д а н и я б у д е т р а с с м о т р е н в о п р о с о б о т с т а в к е " , - с к а з а л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

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Логвиненко был назначен на должность главы администрации Ростова-на-Дону в октябре 2019 года решением городской думы, в октябре 2021 года депутаты продлили его полномочия. На ежегодной пресс-конференции 14 января 2025 года он опровергал информацию о своей отставке.