СМИ: В ГД предложили разрешить россиянам прописываться в апартаментах

Депутат Госдумы Анастасия Удальцова подготовила обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой разрешить прописываться в апартаментах собственникам, а также их прямым родственникам. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Удальцова считает, что это особенно важно для молодых семей, которые зачастую для первого жилья рассматривают именно апартаменты. В среднем такое жилье стоит дешевле на 1–2 миллиона рублей. Депутат уверена, что разрешение россиянам, а также их ближайшим родственникам - супругам, детям и родителям, прописываться в апартаментах снизит спрос на аренду жилья, что, в свою очередь, приведет к снижению цены на аренду квартир в городах.

Ранее аналитики исследовали рынок жилья в России и выяснили, что в IV квартале 2024 года спрос на долгосрочную аренду квартир в среднем по стране вырос на 9% год к году, напоминает RT.