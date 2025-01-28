Володин рассказал подробности о запрете навязывания товаров и услуг

Госдума рассмотрит законопроект, направленный на защиту граждан от навязывания дополнительных платных товаров и услуг. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

« А н а л и з п о к а з ы в а е т , ч т о ч а щ е в с е г о э т о п р о и с х о д и т п р и о н л а й н - п о к у п к а х а в и а - и ж е л е з н о д о р о ж н ы х б и л е т о в » , - о т м е т и л о н .

Проект закона предполагает продажу дополнительных услуг только с согласия потребителя и после оформления договора. Володин подчеркнул, что россияне часто сталкиваются с ситуацией, когда при покупке билетов в Интернете сумма оказывается выше заявленной.

« Л ю д и д а ж е н е з а м е ч а ю т , к а к и м а в т о м а т и ч е с к и п р е д л а г а ю т п л а т н ы е у с л у г и , т а к и е к а к с т р а х о в а н и е и S M S - о п о в е щ е н и я » , - д о б а в и л п р е д с е д а т е л ь Г о с у д а р с т в е н н о й д у м ы .

Кроме того, часто встречается замена бесплатных услуг по медицинскому страховому полису на платные. Вячеслав Володин сообщил, что 43% опрошенных сталкивались с этой проблемой. Поэтому инициаторы закона предлагают ввести несколько новых правил. Например, запрет на навязывание услуг до заключения договора.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России необходимо запретить автоматически добавлять дополнительные услуги при покупке авиа- и ж/д билетов. Такой законопроект был одобрен комиссией кабмина по законопроектной деятельности. Как сообщает ТАСС, такое решение поможет решить проблему навязывания потребителю дополнительных товаров за отдельную плату.