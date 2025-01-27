Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва отправила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором говорилось о героизации нацизма за последние годы. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Небензя сделал во время церемонии к Международному дню памяти жертв Холокоста. По словам постпреда, в письме перечислялись примеры героизации нацизма, которые зафиксировала российская сторона за последние несколько лет.

« М ы у б е ж д е н ы в н а ш е м о б щ е м д о л г е с о х р а н я т ь п р а в д у о Х о л о к о с т е и д р у г и х п р е с т у п л е н и я х н а ц и с т о в и и х п о с о б н и к о в , в ч а с т н о с т и о г е н о ц и д е н а р о д о в С о в е т с к о г о С о ю з а . С е г о д н я м ы н а п р а в и л и в а д р е с г е н е р а л ь н о г о с е к р е т а р я О О Н п и с ь м о , к о т о р о е п р о с и м р а с п р о с т р а н и т ь в к а ч е с т в е д о к у м е н т а Г е н е р а л ь н о й А с с а м б л е и и С о в е т а Б е з о п а с н о с т и О О Н . В п р и л о ж е н и и к н е м у с о б р а н о б ш и р н ы й п е р е ч е н ь ф а к т о в г е р о и з а ц и и н а ц и с т о в и и х п о с о б н и к о в з а п о с л е д н и е г о д ы » , — з а я в и л о н .

Небензя также добавил, что в современном мире происходит возрождение нацизма и неонацизма. По его словам, дни освобождения от нацистских войск «объявлены днями траура», а в разных городах мира появятся улицы, названные в честь ветеранов СС.

Ранее Небензя заявил, что киевский режим совершает военные преступления в огромных масштабах.