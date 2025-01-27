Россия отправила генсеку ООН письмо о героизации нацизма в последние годы
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва отправила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором говорилось о героизации нацизма за последние годы. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Небензя сделал во время церемонии к Международному дню памяти жертв Холокоста. По словам постпреда, в письме перечислялись примеры героизации нацизма, которые зафиксировала российская сторона за последние несколько лет.
«Мы убеждены в нашем общем долге сохранять правду о Холокосте и других преступлениях нацистов и их пособников, в частности о геноциде народов Советского Союза. Сегодня мы направили в адрес генерального секретаря ООН письмо, которое просим распространить в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. В приложении к нему собран обширный перечень фактов героизации нацистов и их пособников за последние годы», — заявил он.
Небензя также добавил, что в современном мире происходит возрождение нацизма и неонацизма. По его словам, дни освобождения от нацистских войск «объявлены днями траура», а в разных городах мира появятся улицы, названные в честь ветеранов СС.
Ранее Небензя заявил, что киевский режим совершает военные преступления в огромных масштабах.