В Совфеде оценили работу Хинштейна на должности главы Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн изменил подход к коммуникации с жителями региона на своем посту, он очень опытен в этом вопросе, заявил NEWS.ru сенатор от Курской области Алексей Кондратьев. По его словам, руководитель региона использует все лучшие практики.

В Совфеде оценили работу Хинштейна на должности главы Курской области
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Прежде всего, изменился диалог с людьми. Александр Евсеевич обладает огромнейшим опытом коммуникации. Это показала его работа в Нижегородской и Самарской области и борьба с нечистыми на руку чиновниками. Не нужно думать, что он случайный человек. Работая в парламенте, он прошел через огромную жизненную школу. Сегодня же он активно формирует новую команду, не разгоняя старую. Он берет все лучшее, заставляет команду работать еще эффективнее, заявил Кондратьев.

Парламентарий отметил, что сложившаяся ситуация требует совершенно новых механизмов решения имеющихся проблем. По его словам, нынешнее руководство Курской области способно сплотить народ, руководство области и финансовые элиты.

Ранее Алексей Кондратьев заявил, что Вооруженные силы России освободили большую часть Курской области, в которую летом проникли украинские военные. По его словам, продвижение российских войск затрудняет плюсовая температура. Первоочередной задачей он назвал освобождение территории России с минимальными потерями среди военных.