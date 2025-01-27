Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн изменил подход к коммуникации с жителями региона на своем посту, он очень опытен в этом вопросе, заявил NEWS.ru сенатор от Курской области Алексей Кондратьев. По его словам, руководитель региона использует все лучшие практики.

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П р е ж д е в с е г о , и з м е н и л с я д и а л о г с л ю д ь м и . А л е к с а н д р Е в с е е в и ч о б л а д а е т о г р о м н е й ш и м о п ы т о м к о м м у н и к а ц и и . Э т о п о к а з а л а е г о р а б о т а в Н и ж е г о р о д с к о й и С а м а р с к о й о б л а с т и и б о р ь б а с н е ч и с т ы м и н а р у к у ч и н о в н и к а м и . Н е н у ж н о д у м а т ь , ч т о о н с л у ч а й н ы й ч е л о в е к . Р а б о т а я в п а р л а м е н т е , о н п р о ш е л ч е р е з о г р о м н у ю ж и з н е н н у ю ш к о л у . С е г о д н я ж е о н а к т и в н о ф о р м и р у е т н о в у ю к о м а н д у , н е р а з г о н я я с т а р у ю . О н б е р е т в с е л у ч ш е е , з а с т а в л я е т к о м а н д у р а б о т а т ь е щ е э ф ф е к т и в н е е , – з а я в и л К о н д р а т ь е в .

Парламентарий отметил, что сложившаяся ситуация требует совершенно новых механизмов решения имеющихся проблем. По его словам, нынешнее руководство Курской области способно сплотить народ, руководство области и финансовые элиты.

Ранее Алексей Кондратьев заявил, что Вооруженные силы России освободили большую часть Курской области, в которую летом проникли украинские военные. По его словам, продвижение российских войск затрудняет плюсовая температура. Первоочередной задачей он назвал освобождение территории России с минимальными потерями среди военных.