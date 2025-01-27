В Совфеде оценили работу Хинштейна на должности главы Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн изменил подход к коммуникации с жителями региона на своем посту, он очень опытен в этом вопросе, заявил NEWS.ru сенатор от Курской области Алексей Кондратьев. По его словам, руководитель региона использует все лучшие практики.
Прежде всего, изменился диалог с людьми. Александр Евсеевич обладает огромнейшим опытом коммуникации. Это показала его работа в Нижегородской и Самарской области и борьба с нечистыми на руку чиновниками. Не нужно думать, что он случайный человек. Работая в парламенте, он прошел через огромную жизненную школу. Сегодня же он активно формирует новую команду, не разгоняя старую. Он берет все лучшее, заставляет команду работать еще эффективнее, – заявил Кондратьев.
Парламентарий отметил, что сложившаяся ситуация требует совершенно новых механизмов решения имеющихся проблем. По его словам, нынешнее руководство Курской области способно сплотить народ, руководство области и финансовые элиты.
Ранее Алексей Кондратьев заявил, что Вооруженные силы России освободили большую часть Курской области, в которую летом проникли украинские военные. По его словам, продвижение российских войск затрудняет плюсовая температура. Первоочередной задачей он назвал освобождение территории России с минимальными потерями среди военных.