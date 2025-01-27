Правительство России распорядилось открыть консульство в Ухане

Российское консульство появится в китайском городе Ухане. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Россия откроет генеральное консульство в Китае
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«Открыть Генеральное консульство Российской Федерации в городе Ухане (Китайская Народная Республика)», указано в документе.

Расходы на открытие и содержание российского генконсульства будут осуществляться за счет бюджетных ассигнований. МИД России поручено определить штат работников и утвердить расписание.

Ранее российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщал, что Москва допускает возможность открытия в будущем новых консульств в Афганистане.

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