Россия откроет генеральное консульство в Китае

Правительство России распорядилось открыть консульство в Ухане
Российское консульство появится в китайском городе Ухане. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.
«Открыть Генеральное консульство Российской Федерации в городе Ухане (Китайская Народная Республика)», — указано в документе.
Расходы на открытие и содержание российского генконсульства будут осуществляться за счет бюджетных ассигнований. МИД России поручено определить штат работников и утвердить расписание.
Ранее российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщал, что Москва допускает возможность открытия в будущем новых консульств в Афганистане.