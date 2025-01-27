Россия откроет генеральное консульство в Китае

Российское консульство появится в китайском городе Ухане. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

« О т к р ы т ь Г е н е р а л ь н о е к о н с у л ь с т в о Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и в г о р о д е У х а н е ( К и т а й с к а я Н а р о д н а я Р е с п у б л и к а ) » , — указано в документе.

Расходы на открытие и содержание российского генконсульства будут осуществляться за счет бюджетных ассигнований. МИД России поручено определить штат работников и утвердить расписание.

Ранее российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщал, что Москва допускает возможность открытия в будущем новых консульств в Афганистане.