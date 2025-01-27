В МИД России высказались о назначении посла в США

Россия хотела бы, чтобы США скорее дали агреман на назначение нового посла. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

« М ы , к о н е ч н о , х о т е л и б ы , ч т о б ы р е ш е н и е н а э т о т с ч е т с о с т о я л о с ь п о с к о р е е , п о т о м у ч т о , н а н а ш в з г л я д , н о р м а л ь н о е ф у н к ц и о н и р о в а н и е з а г р а н у ч р е ж д е н и й в о г л а в е с п о с л а м и — э т о о б я з а т е л ь н о у с л о в и е к а к о г о б ы т о н и б ы л о д и а л о г а » , — о т м е т и л д и п л о м а т .

Он призвал Вашингтон озаботиться этим вопросом и постараться поскорее его решить. При этом Рябков подчеркнул, что с точки зрения времени, в течение которого Москва ожидает решения ситуация не является экстраординарной.