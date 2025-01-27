В МИД России высказались о назначении посла в США

Россия хотела бы, чтобы США скорее дали агреман на назначение нового посла. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

В МИД России высказались о назначении посла в США
© globallookpress.com

«Мы, конечно, хотели бы, чтобы решение на этот счет состоялось поскорее, потому что, на наш взгляд, нормальное функционирование загранучреждений во главе с послами это обязательно условие какого бы то ни было диалога», отметил дипломат.

Он призвал Вашингтон озаботиться этим вопросом и постараться поскорее его решить. При этом Рябков подчеркнул, что с точки зрения времени, в течение которого Москва ожидает решения ситуация не является экстраординарной.