Хинштейн заявил об увольнении своего зама

Временно исполняющий обязанности первого замгубернатора Курской области Алексей Дедов уходит с занимаемой должности. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

« С е г о д н я [ 2 7 я н в а р я ] в р и о п е р в о г о з а м е с т и т е л я г у б е р н а т о р а — п р е д с е д а т е л я п р а в и т е л ь с т в а К у р с к о й о б л а с т и А л е к с е й Д е д о в п о д а л з а я в л е н и е о б у х о д е с о с в о е й д о л ж н о с т и » , — н а п и с а л Х и н ш т е й н в с в о е м t e l e g r a m - к а н а л е .

Дедов принял решение уволиться в связи с переходом на другую работу. Детали о новом месте работы Дедова пока не раскрываются.