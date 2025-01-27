Хинштейн заявил об увольнении своего зама
Временно исполняющий обязанности первого замгубернатора Курской области Алексей Дедов уходит с занимаемой должности. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Сегодня [27 января] врио первого заместителя губернатора — председателя правительства Курской области Алексей Дедов подал заявление об уходе со своей должности», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Дедов принял решение уволиться в связи с переходом на другую работу. Детали о новом месте работы Дедова пока не раскрываются.