«Об этом сейчас говорить нельзя». Хинштейн одернул курского министра

Врио министра по восстановлению и развитию приграничья Курской области Алексей Карнаушко получил взыскание за то, что озвучил предполагаемую сумму ущерба региона от вторжения Вооруженных сил Украины. Чиновника подверг резкой критике его непосредственный руководитель — врио губернатора области Александр Хинштейн. Он заявил, что ни о каких оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сегодня говорить нельзя, поскольку российские военные еще не освободили целый ряд населенных пунктов от захватчиков.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания областного правительства объявил взыскание врио министра по восстановлению и развитию приграничья региона Алексею Карнаушко. Трансляция велась на странице курской администрации во «ВКонтакте».

Поводом для критики стала пресс-конференция, где Карнаушко дал предварительную оценку материальных потерь, понесенных регионом от вторжения украинских Вооруженных сил.

« О б с т а н о в к а с т а б и л ь н о - н а п р я ж е н н а я . У щ е р б К у р с к о й о б л а с т и [ о ц е н и в а е т с я н а с у м м у ] п о р я д к а 7 5 0 м л р д р у б л е й » , — с к а з а л о н 2 3 я н в а р я .

Это не понравилось врио губернатора региона Александру Хинштейну. На заседании областного правительства он рассказал, что уже имел беседу с Алексеем Карнаушко и тому пришлось писать объяснительную записку.

« Я х о ч у е щ е р а з ч е т к о и я с н о д о н е с т и с в о ю п о з и ц и ю . Н и о к а к и х р а с ч е т а х с т о и м о с т и р а з р у ш е н н о й и н ф р а с т р у к т у р ы с е г о д н я г о в о р и т ь н е л ь з я п о о д н о й п р и ч и н е : м ы н е о с в о б о д и л и д о к о н ц а в с ю н а ш у т е р р и т о р и ю . М ы н е п о н и м а е м , ч т о б у д е т с т е м и н а с е л е н н ы м и п у н к т а м и , к о т о р ы е п о к а е щ е н а х о д я т с я п о д н а ц и с т а м и , и в к а к о м с о с т о я н и и о н и в е р н у т с я к н а м » , — с к а з а л Х и н ш т е й н .

По его словам, все подобные оценки носят сейчас «очень поверхностный, не подтвержденный ничем характер». Врио губернатора напомнил, что даже в освобожденных населенных пунктах «не везде можно сделать фиксацию состояния объектов», поскольку боевые действия продолжаются.

« П р е д с т а в ь т е с е б е , ч т о к т о - т о н а ч а л б ы д а в а т ь о ц е н к у п о в о с с т а н о в л е н и ю н а р о д н о г о х о з я й с т в а С о в е т с к о г о С о ю з а ( … ) в а п р е л е 1 9 4 5 г о д а » , — с к а з а л Х и н ш т е й н .

Позицию врио губернатора касательно невозможности оценки материальных потерь региона до момента полного вытеснения украинских вооруженных формирований поддержал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

« О ч е в и д н о , ч т о п о к а н е з а в е р ш е н о п о л н о е о с в о б о ж д е н и е н а ш и х т е р р и т о р и й , к о н е ч н о ж е , в р я д л и п р е д с т а в л я е т с я в о з м о ж н ы м д а т ь д о с т о в е р н ы е ц и ф р ы , п о с ч и т а т ь д о с т о в е р н ы е ц и ф р ы . Н у , а в о с т а л ь н о м э т о п р е р о г а т и в а р у к о в о д и т е л я р е г и о н а — и с п о л ь з о в а т ь с в о и п р а в а д л я т о г о , ч т о б ы у с т а н а в л и в а т ь н е о б х о д и м ы й р е ж и м о т к р ы т о с т и п о р а з н ы м т е м а м » , — о т в е т и л П е с к о в н а в о п р о с к о р р е с п о н д е н т а « Г а з е т ы . R u » .

Пресс-конференция, о которой шла речь, состоялась в пресс-центре ТАСС 23 января. Помимо оценки ущерба, понесенного областью от вторжения ВСУ, Карнаушко сообщил, что боевые действия затронули 21% территории региона. При этом региональные власти просят местных жителей не возвращаться в свои дома даже после освобождения городов и сел, так как саперам нужно провести полное обследование территории и ее разминирование.

Претензии Хинштейна к курским чиновникам

Александр Хинштейн не в первый раз делает резкие заявления в адрес представителей администрации региона. Так, 18 января он заявил о своем недоверии к ним.

« Я н е д о в е р я ю в с е м ч и н о в н и к а м , р а б о т а ю щ и м з д е с ь , и в с е м п р е д с т а в и т е л я м г о с у д а р с т в а . П о н е к о т о р ы м и з н и х м ы у ж е н а п р а в и л и м а т е р и а л ы в п р а в о о х р а н и т е л ь н ы е о р г а н ы » , — с к а з а л Х и н ш т е й н н а в с т р е ч е с ж и т е л я м и п р и г р а н и ч н ы х р а й о н о в .

Он подчеркнул, что «многие (…) должны ответить за все, что здесь происходило, и за коррупционные, в том числе, схемы».

20 января на заседании областного правительства Хинштейн подверг публичной критике временно исполняющую обязанности министра по охране объектов культурного наследия региона Ирину Мусьял. В вину ей было поставлено то, что во время своего отпуска она уехала в Индию, не согласовав этот шаг с руководством. Врио губернатора признал, что закон при этом нарушен не был. По его словам, речь идет о моральном аспекте ситуации — после начала специальной военной операции «мир изменился».

Хинштейн также решил опросить жителей, могут ли курские чиновники в условиях СВО выезжать за границу и не уведомлять об этом своего работодателя. К настоящему времени свое мнение выразили 81,7 тыс. пользователей Telegram. Подавляющее большинство — 82% опрошенных — считают, что сотрудники администрации обязаны уведомлять о своих заграничных поездках, 8% полагают, что не должны, 10% — «все равно».