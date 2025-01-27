В МИД прояснили ситуацию с переговорами Путина и Трампа

Российская сторона остается открытой к диалогу, контактам, встречам с Вашингтоном, рассказал журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат отметил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом пока не запланирован, у сторон нет договоренностей на этот счет.

« К о н т а к т ы с н о в о й а д м и н и с т р а ц и е й н е н а ч а л и с ь . В с е т о , ч т о у н а с п р о и с х о д и т в п л а н е д и а л о г а с В а ш и н г т о н о м , о с у щ е с т в л я е т с я п о л и н и и п о с о л ь с т в » , — п о я с н и л Р я б к о в .

Замминистра уточнил, что прямых выходов на членов новой администрации США пока нет. Он добавил, что ни Москва, ни Вашингтон не предпринимали инициативные шаги в этом направлении.

В ЕС испугались прямых переговоров Трампа и Путина

Ранее Рябков сообщил, что приход Трампа к власти открыл небольшое окно возможностей для отношений России и США.