В МИД прояснили ситуацию с переговорами Путина и Трампа
Российская сторона остается открытой к диалогу, контактам, встречам с Вашингтоном, рассказал журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков. Об этом пишет ТАСС.
Дипломат отметил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом пока не запланирован, у сторон нет договоренностей на этот счет.
«Контакты с новой администрацией не начались. Все то, что у нас происходит в плане диалога с Вашингтоном, осуществляется по линии посольств», — пояснил Рябков.
Замминистра уточнил, что прямых выходов на членов новой администрации США пока нет. Он добавил, что ни Москва, ни Вашингтон не предпринимали инициативные шаги в этом направлении.
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Ранее Рябков сообщил, что приход Трампа к власти открыл небольшое окно возможностей для отношений России и США.