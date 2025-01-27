Рябков: Разговор Путина и Трампа не запланирован

Информации о том, когда может пройти телефонная беседа президента России Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа, пока нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

В МИД прояснили ситуацию с переговорами Путина и Трампа
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«Он (разговор прим. ВЗГЛЯД) не запланирован. Нет никакой договоренности, нет никакого понимания на этот счет», цитирует Рябкова РИА «Новости».

Дипломат отметил, что еще не начались контакты с новой американской администрацией, передает ТАСС.

«Все то, что у нас происходит в плане диалога с Вашингтоном, осуществляется по линии посольств», добавил Рябков. «Если под контактами понимать прямые выходы на членов новой администрации США, то этого нет. Я не стал бы предвосхищать развитие событий в этой сфере, потому что, я еще раз подчеркиваю, никаких с нашей стороны инициативных шагов по установлению контактов с новой администрацией, как и инициативных шагов с их стороны на каком бы то ни было уровне не было», отметил замглавы МИД.

Ранее Песков отмечал, что Путин и Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, но пока соответствующих запросов из Вашингтона не поступало.

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