В МИД прояснили ситуацию с переговорами Путина и Трампа

Информации о том, когда может пройти телефонная беседа президента России Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа, пока нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

« О н ( р а з г о в о р – п р и м . В З Г Л Я Д ) н е з а п л а н и р о в а н . Н е т н и к а к о й д о г о в о р е н н о с т и , н е т н и к а к о г о п о н и м а н и я н а э т о т с ч е т » , – ц и т и р у е т Р я б к о в а РИА «Новости».

Дипломат отметил, что еще не начались контакты с новой американской администрацией, передает ТАСС.

« В с е т о , ч т о у н а с п р о и с х о д и т в п л а н е д и а л о г а с В а ш и н г т о н о м , о с у щ е с т в л я е т с я п о л и н и и п о с о л ь с т в » , – д о б а в и л Р я б к о в . « Е с л и п о д к о н т а к т а м и п о н и м а т ь п р я м ы е в ы х о д ы н а ч л е н о в н о в о й а д м и н и с т р а ц и и С Ш А , т о э т о г о н е т . Я н е с т а л б ы п р е д в о с х и щ а т ь р а з в и т и е с о б ы т и й в э т о й с ф е р е , п о т о м у ч т о , я е щ е р а з п о д ч е р к и в а ю , н и к а к и х с н а ш е й с т о р о н ы и н и ц и а т и в н ы х ш а г о в п о у с т а н о в л е н и ю к о н т а к т о в с н о в о й а д м и н и с т р а ц и е й , к а к и и н и ц и а т и в н ы х ш а г о в с и х с т о р о н ы н а к а к о м б ы т о н и б ы л о у р о в н е н е б ы л о » , – о т м е т и л з а м г л а в ы М И Д .

Ранее Песков отмечал, что Путин и Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, но пока соответствующих запросов из Вашингтона не поступало.