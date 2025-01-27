Президент России Владимир Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом.

Об этом он заявил перед церемонией вручения наград ветеранам-ленинградцам, передает РИА Новости.

« А б с о л ю т н о я с н о , ч т о б л о к а д а Л е н и н г р а д а в р я д у т а к и х ч у д о в и щ н ы х п р е с т у п л е н и й п р о т и в ч е л о в е ч н о с т и , к а к Х о л о к о с т , л а г е р я с м е р т и , к а р а т е л ь н ы е а к ц и и п о с о б н и к о в н а ц и с т о в п р о т и в м и р н ы х ж и т е л е й » , — с к а з а л П у т и н , д о б а в и в , ч т о э т о с о б ы т и е у н е с л о б о л е е о д н о г о м и л л и о н а ж и з н е й .

Он отметил, что снятие блокады является важнейшим рубежом борьбы с нацизмом.

27 января Путин приехал на торжественный концерт в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады. Он возложил венок к «Рубежному камню» и к подножию монумента «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, а также вручил участникам Великой Отечественной войны — жителям Санкт-Петербурга первые юбилейные медали, учрежденные в ознаменование 80-летия Победы.