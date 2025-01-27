Путин: блокада Ленинграда сравнима с холокостом

Президент России Владимир Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом.

Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом
© ТАСС

Об этом он заявил перед церемонией вручения наград ветеранам-ленинградцам, передает РИА Новости.

«Абсолютно ясно, что блокада Ленинграда в ряду таких чудовищных преступлений против человечности, как Холокост, лагеря смерти, карательные акции пособников нацистов против мирных жителей», сказал Путин, добавив, что это событие унесло более одного миллиона жизней.

Он отметил, что снятие блокады является важнейшим рубежом борьбы с нацизмом.

27 января Путин приехал на торжественный концерт в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады. Он возложил венок к «Рубежному камню» и к подножию монумента «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, а также вручил участникам Великой Отечественной войны — жителям Санкт-Петербурга первые юбилейные медали, учрежденные в ознаменование 80-летия Победы.

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