Посла Молдавии вызвали в МИД России

Россия заявила протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с публикацией конфиденциальной ноты российского посольства по вопросам поставок газа.
Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"Послу Республики Молдова также был заявлен протест в связи с фактом публикации молдавской стороной конфиденциальной ноты посольства России в Кишиневе, направленной в ответ на ноту МИД Молдавии по вопросам поставок газа", - указали в министерстве.
Кроме того, "было отмечено, что российская сторона рассматривает этот вопиющий случай как очередной недружественный шаг, подрывающий доверие к молдавской дипломатии и ставящий под вопрос надежность взаимодействия с Кишиневом по дипломатическим каналам", подчеркнули в МИД.
В министерстве отметили, что 27 января в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий.
"Главе молдавской дипмиссии был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением одной из молдавских политических партий, содержавшим безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишиневе, призывы к его высылке и ограничению деятельности российского посольства", - отмечается в тексте. "К молдавской стороне было обращено настоятельное требование публичного опровержения официальными лицами Республики Молдова этих голословных утверждений и указано на необходимость соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года относительно предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство аккредитованных дипломатических агентов", - заявили в министерстве.