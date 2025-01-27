Послу Молдавии в РФ заявили протест из-за высказываний молдавской партии

Россия заявила протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с публикацией конфиденциальной ноты российского посольства по вопросам поставок газа.

Посла Молдавии вызвали в МИД России
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Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Послу Республики Молдова также был заявлен протест в связи с фактом публикации молдавской стороной конфиденциальной ноты посольства России в Кишиневе, направленной в ответ на ноту МИД Молдавии по вопросам поставок газа", - указали в министерстве.

Кроме того, "было отмечено, что российская сторона рассматривает этот вопиющий случай как очередной недружественный шаг, подрывающий доверие к молдавской дипломатии и ставящий под вопрос надежность взаимодействия с Кишиневом по дипломатическим каналам", подчеркнули в МИД.

В министерстве отметили, что 27 января в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий.

"Главе молдавской дипмиссии был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением одной из молдавских политических партий, содержавшим безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишиневе, призывы к его высылке и ограничению деятельности российского посольства", - отмечается в тексте. "К молдавской стороне было обращено настоятельное требование публичного опровержения официальными лицами Республики Молдова этих голословных утверждений и указано на необходимость соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года относительно предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство аккредитованных дипломатических агентов", - заявили в министерстве.
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