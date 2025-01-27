Посла Молдавии вызвали в МИД России

Россия заявила протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с публикацией конфиденциальной ноты российского посольства по вопросам поставок газа.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

" П о с л у Р е с п у б л и к и М о л д о в а т а к ж е б ы л з а я в л е н п р о т е с т в с в я з и с ф а к т о м п у б л и к а ц и и м о л д а в с к о й с т о р о н о й к о н ф и д е н ц и а л ь н о й н о т ы п о с о л ь с т в а Р о с с и и в К и ш и н е в е , н а п р а в л е н н о й в о т в е т н а н о т у М И Д М о л д а в и и п о в о п р о с а м п о с т а в о к г а з а " , - у к а з а л и в м и н и с т е р с т в е .

Кроме того, "было отмечено, что российская сторона рассматривает этот вопиющий случай как очередной недружественный шаг, подрывающий доверие к молдавской дипломатии и ставящий под вопрос надежность взаимодействия с Кишиневом по дипломатическим каналам", подчеркнули в МИД.

В министерстве отметили, что 27 января в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий.