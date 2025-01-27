Россиян предупредили о возможной мести чиновников

Российские чиновники могут начать мстить гражданам в том случае, если в их отношении будут приняты какие-либо ограничения. О возможной мести заявил политолог Георгий Бовт в Telegram.

Так политолог отреагировал на публикацию данных опроса, согласно которым россияне массово выступили за ограничения на выезд за рубеж для чиновников на время проведения специальной военной операции (СВО) — ограничительные меры поддержали 70 процентов опрошенных.

По словам Бовта, у возможных ограничений есть и оборотная сторона.

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« Ч е р е з к а к о е - т о в р е м я э т и о г р а н и ч е н и я к о с н у т с я и и х т о ж е ( . . . ) Ч и н о в н и к и м о г у т н а ч а т ь " м с т и т ь " з а о г р а н и ч е н и я в о т н о ш е н и и н и х в с е м п р о ч и м г р а ж д а н а м . П о в о д н а й д у т » , — п р е д у п р е д и л п о л и т о л о г .

Ранее сообщалось о скандале, возникшем из-за отъезда курской чиновницы за рубеж. Врио главы региона Александр Хинштейн заявил, что госслужащая не предупредила его о поездке, а сама женщина отвергла обвинения врио губернатора. Позже тот опубликовал заявление на отпуск, написанное чиновницей.