В Госдуме оценили слова Буданова* об угрозе существованию Украины

Слова руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) об угрозе существованию Украины при отсутствии переговоров могут быть связаны с неудачами на фронте и риском попыток государственного переворота. С таким заявлением в беседе с «Лентой.ру» выступил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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По его словам, Буданов хорошо осведомлен о состоянии ВСУ и предполагает разные варианты развития событий. Депутат указал на неудачи Украины на поле боя, что может привести к конфронтации внутри страны, в том числе к попыткам государственного переворота.

« М о г у т б ы т ь и в н е ш н и е в о з д е й с т в и я , т а к ж е с п о с о б н ы е с е р ь е з н о п о м е н я т ь п о з и ц и и К и е в а , п о з и ц и и р у к о в о д с т в а с т р а н ы . М о г у т о т ы г р а т ь с я и н а п р е з и д е н т е У к р а и н ы В л а д и м и р е З е л е н с к о м , к о т о р о г о п о с ч и т а ю т н е н у ж н ы м з а п а д н ы е п а р т н е р ы » , — с к а з а л Ч е п а .

До этого Буданов предупредил об угрозе существованию Украины в случае, если мирные переговоры не начнутся до лета. Он дал соответствующий прогноз во время закрытой встречи в Верховной раде страны, отвечая на вопрос, сколько времени еще есть у Киева.

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов.