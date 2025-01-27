Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД России Богданову

Российский лидер Владимир Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД России Михаилу Богданову.

Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД России Богданову
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Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 2 марта 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу», — говорится в документе.

Ранее Путин своим указом переназначил Игоря Краснова на пост генпрокурора.

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