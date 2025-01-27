Вице-спикер Совета Федерации и координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Константин Косачев заявил, что Прибалтика, Молдавия и Украина уступили свой суверенитет Западу «за дешево», подчеркнув, что это решение было принято в ущерб национальным интересам.

Косачев сделал заявление о том, что Прибалтика, Молдавия и Украина продали свой суверенитет Западу, сообщает ТАСС. По его словам, такая ситуация сложилась из-за давления со стороны Запада, который пытался установить монополию на оценку политической ситуации в других странах.

Косачев отметил, что Запад требовал уступок части суверенитета и, к сожалению, некоторые страны на это пошли. Он подчеркнул, что из пятнадцати бывших союзных республик пять точно уступили и продали свой суверенитет за дешево. В первые это сделали три балтийских республики, а в последнее время к ним присоединились Украина и Молдавия.

В Совфеде назвали «стыдобищей» антироссийское решение Польши

Косачев также прокомментировал президентские выборы в Белоруссии, сказав, что они были свободными и конкурентными. Он подчеркнул, что для избирателей были созданы все условия для реализации их конституционных прав, и итог голосования не вызывает сомнений. С ним согласен генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, который также отметил соответствие выборов международным обязательствам страны.

Напомним, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительной информации, переизбран на седьмой президентский срок. По данным Центризбиркома республики, за него проголосовали 86,82% белорусов.