В Совфеде назвали «стыдобищей» антироссийское решение Польши

Решение нынешнего польского руководства не приглашать Россию на 80-летие освобождения концлагеря в Освенциме — это стыдобища и позор, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на отказ страны звать российскую делегацию на торжество.

Ранее экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте возмутился решением поляков не приглашать Россию на мероприятие, указав, что именно Красная армия освободила Освенцим.

В Германии возмутились антироссийским решением Польши

«Даже немцы, на которых лежит историческая вина за то, что произошло в Освенциме, за эти лагеря смерти, газовые камеры, понимают, что это нонсенс, когда участвуют все, кроме страны, которая освободила вообще всю Польшу. В Польше не было армии ни одной страны, там была только Красная армия, она и освободила Освенцим, а они говорят, что Освенцим был освобожден союзными войсками. Ни французская армия, ни американская, ни британская в Польше не были. Каким образом они могли освободить Освенцим? Я думаю, что рано или поздно все это аукнется, как бы они не пытались вымарать историю, ничего у них не получится», — поделился сенатор.

До этого отказом пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима возмутился президент Сербии Александр Вучич. По его словам, вместо русских на мероприятие пригласят «тех, кто создал» этот концлагерь.