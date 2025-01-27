Путин напомнил об освобождении Освенцима Красной армией

Президент РФ Владимир Путин почтил память жертв Холокоста и напомнил, что в 1945 году Красная армия освободила концлагерь Освенцим, открыв человечеству правду о преступлениях нацистов.
Его обращение зачитал главный раввин РФ Берл Лазар на церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста.
"Международный день памяти жертв Холокоста - скорбная дата, имеющая огромное нравственное, гуманистическое значение. В январе 1945 года Красная армия освободила концлагерь Освенцим, открыв человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников, уничтожавших миллионы евреев, русских, цыган, представителей других народов. И мы всегда будем помнить, что именно советский солдат сокрушил это страшное, тотальное зло, одержал Победу, величие которой навеки останется в мировой истории", - говорится в послании.
Президент напомнил, что граждане России являются потомками и преемниками поколения победителей, и поблагодарил всех, кто остается приверженным сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом.
"Мы продолжим принципиально и жестко противостоять попыткам переписать правовой, моральный приговор, который был вынесен нацистским палачам и их пособникам. Сделаем все, чтобы отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность, не допустить распространения антисемитизма, русофобии и других расистских идеологий", - отметил он.
Путин выразил надежду, что российская еврейская община и организаторы традиционных мемориальных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, "продолжат свою многогранную деятельность, направленную на продвижение ценностей гуманизма, согласия и гражданского мира".
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27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1945 году советские войска освободили Освенцим (немецкое название - Аушвиц), находившийся на территории Польши. За время работы концлагеря здесь были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.