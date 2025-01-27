Путин напомнил об освобождении Освенцима Красной армией

Президент РФ Владимир Путин почтил память жертв Холокоста и напомнил, что в 1945 году Красная армия освободила концлагерь Освенцим, открыв человечеству правду о преступлениях нацистов.

Его обращение зачитал главный раввин РФ Берл Лазар на церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста.

" М е ж д у н а р о д н ы й д е н ь п а м я т и ж е р т в Х о л о к о с т а - с к о р б н а я д а т а , и м е ю щ а я о г р о м н о е н р а в с т в е н н о е , г у м а н и с т и ч е с к о е з н а ч е н и е . В я н в а р е 1 9 4 5 г о д а К р а с н а я а р м и я о с в о б о д и л а к о н ц л а г е р ь О с в е н ц и м , о т к р ы в ч е л о в е ч е с т в у п р а в д у о п р е с т у п л е н и я х н а ц и с т о в и и х п р и с п е ш н и к о в , у н и ч т о ж а в ш и х м и л л и о н ы е в р е е в , р у с с к и х , ц ы г а н , п р е д с т а в и т е л е й д р у г и х н а р о д о в . И м ы в с е г д а б у д е м п о м н и т ь , ч т о и м е н н о с о в е т с к и й с о л д а т с о к р у ш и л э т о с т р а ш н о е , т о т а л ь н о е з л о , о д е р ж а л П о б е д у , в е л и ч и е к о т о р о й н а в е к и о с т а н е т с я в м и р о в о й и с т о р и и " , - г о в о р и т с я в п о с л а н и и .

Президент напомнил, что граждане России являются потомками и преемниками поколения победителей, и поблагодарил всех, кто остается приверженным сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом.

" М ы п р о д о л ж и м п р и н ц и п и а л ь н о и ж е с т к о п р о т и в о с т о я т ь п о п ы т к а м п е р е п и с а т ь п р а в о в о й , м о р а л ь н ы й п р и г о в о р , к о т о р ы й б ы л в ы н е с е н н а ц и с т с к и м п а л а ч а м и и х п о с о б н и к а м . С д е л а е м в с е , ч т о б ы о т с т о я т ь п р а в о л ю д е й н а э т н и ч е с к у ю , я з ы к о в у ю , д у х о в н у ю с а м о б ы т н о с т ь , н е д о п у с т и т ь р а с п р о с т р а н е н и я а н т и с е м и т и з м а , р у с о ф о б и и и д р у г и х р а с и с т с к и х и д е о л о г и й " , - о т м е т и л о н .

Путин выразил надежду, что российская еврейская община и организаторы традиционных мемориальных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, "продолжат свою многогранную деятельность, направленную на продвижение ценностей гуманизма, согласия и гражданского мира".

В Совфеде назвали «стыдобищей» антироссийское решение Польши

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1945 году советские войска освободили Освенцим (немецкое название - Аушвиц), находившийся на территории Польши. За время работы концлагеря здесь были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.