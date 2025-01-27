В Кремле высказались о контактах Путина и Трампа
Россия готова к контактам с США на уровне президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, однако соответствующих запросов пока не поступало. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль продолжает работать «по своему графику», однако готовность к контактам сохраняется.
«Такая же готовность сохраняется и с американской стороны. По всей видимости, требуется определенное время», — добавил Песков.
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Напомним, что в январе Трамп заявлял о желании как можно скорее встретиться с Путиным. 24 января Песков заявлял, что российский лидер готов к разговору с американским коллегой. Он отмечал, что в Кремле ждут «сигналов» со стороны Белого дома.