Российский лидер Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии. Поздравительная телеграмма была размещена на сайте Кремля.

26 января в Белоруссии прошли выборы президента страны. На этот пост претендовали пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков, экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель Анна Канопацкая. По предварительной информации ЦИК Белоруссии, Лукашенко набрал 86,82% голосов избирателей.

«Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», - говорится в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина.

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Глава России напомнил, что за последнее время удалось укрепить дружественные отношения между Москвой и Минском, и подчеркнул, что Александр Лукашенко «всегда желанный и дорогой гость на российской земле».

Напомним, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко ранее согласовали 28 программ в рамках Союзного государства. Были достигнуты договоренности о единой макроэкономической политике, интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства, новых кредитах для Белоруссии и обеспечении безопасности Союзного государства на внешнем периметре.