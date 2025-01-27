Нарышкин обвинил Запад в попытках сорвать празднование Дня Победы

Запад предпринимает попытки сорвать участие лидеров государств в праздновании 80-летия Победы в Москве. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

По его словам, действия по срыву участия глав государств в юбилее Победы направлены на попытку изоляции России на международной арене.

«Но, конечно, им этого не добиться», - заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Также он отметил, что в западных странах, особенно в США, Германии, Польше, существенно усилены попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны и принизить решающий вклад СССР.

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Ранее президент США Дональд Трамп напомнил о вкладе России в победу во Второй мировой войне. В своей социальной сети Truth Social он отметил, что «Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну» и призвал «никогда не забывать» этот вклад.